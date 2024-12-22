Более 140 лет назад африканская стрела 'приземлилась' в Германии: как это возможно

Этот уникальный случай полностью перевернул тогдашние представления о перелете птиц на зимовку в теплые края.

До 1800-х годов лук и стрелы были высокотехнологичными орудиями, способными пробивать броню и поражать цели на расстоянии более 360 м. Но в 1822 году одна стрела из Центральной Африки совершила неожиданное путешествие и помогла раскрыть тайны природы, пишет Скотт Треверс, американский эволюционный биолог из Ратгерского университета, передает Forbes.

В городе Клуц, Германия, белого аиста нашли со стрелой, прошедшей сквозь его шею. Несмотря на этот травматический опыт, птица выжила и пролетела более 5000 км, чтобы завершить свою миграцию.

Этот аист стал известен как Pfeilstorch, или "аист-стрела" и принес ключевое доказательство, которое положило конец спорам о том, куда исчезают птицы зимой.

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До открытия Pfeilstorch существовали многочисленные теории о том, как перелетные птицы переживают холодный сезон. Например:

- В 1703 году профессор Гарварда предположил, что птицы летают на Луну.

- Некоторые считали, что птицы впадают в спячку под водой.

- Другие верили, что птицы просто превращаются в другие виды.

В 1797 году натуралист Томас Бевик предположил, что птицы покидают свои места гнездования, когда не могут найти пищу. Он даже зафиксировал наблюдения капитана корабля, который видел ласточек в полете между Меноркой и Майоркой.

Но только стрела из Африки, которая проколола кожу аиста, принесла убедительное доказательство того, что птицы действительно совершают длительные миграции.

Дальнейшие открытия Pfeilstorch

История с Клуца стала первой, но не единственной. В начале 20 века немецкий орнитолог Эрнст Шюц задокументировал несколько случаев, когда перелетные птицы прилетали в Европу со стрелами. Среди них были

белобрюхий аист из Танганьики;

орлан-коротышка из Венгрии.

канюк из Финляндии.

Шюц также отметил, что со временем такие случаи стали редкостью из-за перехода от лука и стрел к огнестрельному оружию.

Миграция белого аиста

Белый аист (Ciconia ciconia) - перелетная птица, известная своими дальними миграциями. Его маршруты:

- Восточный коридор: через Балканы, Турцию и Ближний Восток в Восточную Африку.

- Западный коридор: через Испанию и Гибралтар в Западную Африку.

Птицы избегают пересечения больших водоемов, полагаясь на термики (восходящие потоки теплого воздуха), которые помогают им экономить энергию. За год аисты преодолевают до 13 000 километров, возвращаясь на места гнездования к маю.

Открытие Pfeilstorch не только раскрыло тайну миграции, но и дало толчок развитию орнитологии. Этот уникальный случай напоминает, как даже малейшие детали могут изменить наши представления о мире природы.

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