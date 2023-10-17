Сомнения в производительности включают опасения по поводу ограниченного пробега, быстрого разряда аккумулятора и проблем с зарядкой.

Эксперт по электромобилям выявил четыре причины, по которым водители предпочитают покупать бензиновые и дизельные автомобили, а не электромобили.

Многие люди не решаются переходить с обычного двигателя на электрический. Новые данные свидетельствуют о том, что водители потеряли веру в рынок электромобилей, пишет The Sun.

Теперь данные, собранные eBay Motors Group, показывают, что у автомобилистов есть четыре основные проблемы: от стоимости до пробега в милях.

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В опросе 2000 покупателей на рынке, почти половина из которых (43%), заявили, что стоимость электромобилей слишком высока.

Однако существует множество доказательств того, что эксплуатация электромобиля на самом деле намного дешевле, чем использование обычного автомобиля. Исследования также показали, что большой процент автомобилистов обеспокоен качеством аккумуляторов электромобилей.

Сомнения в производительности включают опасения по поводу ограниченного пробега, быстрого разряда аккумулятора и проблем с зарядкой. Уже общеизвестно, что производительность аккумуляторов электромобилей падает в более экстремальных погодных условиях. Более низкие температуры могут привести к более медленной дозаправке топливом и сокращению запаса хода.

Между тем, более теплые условия могут помочь ускорить зарядку, но работа от сети переменного тока никак не поможет сохранить расчетный запас хода. Однако новые модели электромобилей обычно имеют запас хода более 200 миль, а это значит, что вы вряд ли останетесь без заряда.

А электромобили на рынке с самым большим запасом хода могут даже позволить водителям проезжать колоссальные 464 мили на одной зарядке.

Другие респонденты опроса были обеспокоены расходами на техническое обслуживание. Тем не менее, одна владелица электромобиля поделилась своим советом для тех, кто впервые покупает электромобиль, и заявила, что уход за ним требует гораздо меньше усилий.

Между тем, 28 процентов опрошенных признались, что их пугает плохой ассортимент старых моделей, а 15 процентов опасаются более низкой стоимости при перепродаже.

Люси Тагби, директор по маркетингу eBay Motors Group, сказала: "Поскольку рост количества регистраций новых электромобилей постепенно приводит к увеличению объемов на рынке подержанных автомобилей, покупка подержанных автомобилей становится реалистичным решением для растущего числа покупателей автомобилей. Наше исследование показывает, что двое из трех людей, принимающих решения, рассматривающих покупку электромобиля в качестве следующего автомобиля, реально подумают о покупке подержанного автомобиля, хотя фактическая стоимость покупки остается для многих серьезным барьером".

Их исследование также показало, что двое из трех покупателей, задумывающихся о переходе на электромобиль, выберут подержанный автомобиль.

Кроме того, подержанные автомобили больше нравились женщинам, участвовавшим в опросе, чем мужчинам. Те, кто уже ездит на бензиновых или дизельных автомобилях, заявили, что также выберут подержанный электромобиль. Но только 18 процентов нынешних владельцев электромобилей заявили, что сделают такой же выбор.

Советы об электромобилях

Хотя в мире есть тенденция к тому, что электрокары заменят другие автомобили в будущем, сейчас они даже и близко не сравнятся с дизельными машинами. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Мэт Уотсон из Carwow.

Скотти Килмер, у которого 55 лет опыта работы механиком, рассказал, что недавняя жара в Техасе выявила серьезную проблему с зарядкой электромобилей. В штате пришлось остановить ветряные турбины и какое-то время у жителей не было электричества.

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