Такая привычка может привести к поломкам, ремонт которых будет довольно дорогим.

Автомобильный эксперт по имени Джереми дал водителям один совет, который может уберечь их от дорогостоящего ремонта. Блогер, у которого также есть собственный канал на YouTube, советует избегать вождения, пока в автомобиле полностью не закончится топливо.

Об этом пишет издание Express. По словам Джереми, такая привычка может привести к поломкам, ремонт которых будет довольно дорогим.

"Не ждите, пока уровень топлива в баке дойдет до минимума. Если вы будете делать это постоянно, вы сожжете топливный насос. Причина в том, что топливо в вашем баке фактически охлаждает топливный насос, потому, если он постоянно работает на пустом баке, он будет перегреваться намного больше, а затем в конечном итоге выйдет из строя слишком рано", – объясняет он.

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И хотя блогер советует придерживаться этого простого правила всем водителям, оно особенно важно для владельцев дизельных автомобилей. Причина в том, что большинство современных дизельных двигателей используют топливо для смазки насоса и форсунок, а это означает, что нехватка топлива может привести к долгосрочным повреждениям.

Советы автомобилистам: вы могли этого не знать

Инструктор по вождению Себ Голдин поделился несколькими советами для туристов, собирающихся арендовать машину за границей. Прежде всего, убедитесь, что не забыли водительское удостоверение (лучше – международного образца).

Всегда продумывайте маршрут заранее – навигатор, конечно, поможет, но слишком полагаться на него все же не стоит. Кроме того, Голдин советует узнать, каковы специфические требования к автомобилистам в стране, куда вы едете – к примеру, французские власти требуют от водителей иметь при себе алкотестер.

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