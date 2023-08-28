Этот метод поможет не только удалить грязь с фар, но и уберечь их от запотевания.

Автомобильный эксперт Кристина Номура поделилась способом, как легко и просто сделать фары автомобиля более четкими с помощью того, что всегда можно найти под рукой.

В одном из своих видео в TikTok специалист показала простой лайфхак, который может значительно упростить жизнь каждому водителю. Этот метод поможет не только удалить грязь с фар, но и уберечь их от запотевания.

На опубликованном ролике Кристина Номура разрезает лимон пополам, сыпет на него пищевую соду, после чего протирает получившимся "приспособлением" фары. Спустя пару минут мутная фара становится невероятно чистой.

Многие автомобилисты поблагодарили девушку за ее видео в комментариях: "Лимон сработал хорошо, видно, как грязь сходит, хорошая работа", "Я попробовал, и это сработало".

Ранее УНИАН писал, как уберечь окна авто от запотевания. Простой совет водителям дал механик Скотти Килмер с 55-летним стажем работы. По его словам, в большинстве случаев автомобиль изначально оснащен специальными функциями для этого: обогревателем и кондиционером, которым вполне по силам справится с проблемой. Но что же делать если, кондиционер сломался или в авто его попросту нет?

Также механик развел миф о том, что включение кондиционера во время поездки приведет к увеличению расхода бензина, а не экономии.

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