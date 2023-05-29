Местные жители требуют, чтобы для таких "героев парковки" ввели наказание.

В Корнуолле (Юго-Западная Англия) неизвестные припарковали машину прямо на пляже. Как и ранее в Одессе, для "героя парковки" это закончилось неприятностями – авто смыло водой, а разбираться пришлось экстренным службам.

Как рассказали в береговой охране, поисково-спасательная группа была предупреждена о присутствии черного BMW в бухте Тревонанс утром в воскресенье, 28 мая.

Служба убедилась, что все пассажиры вышли из автомобиля и находятся в безопасности, после чего специалисты вытащили машину на берег.

"Мы оставались на месте происшествия пока не были предприняты усилия по эвакуации и транспортное средство наконец не было удалено [из воды]", – говорится в сообщении.

Обращаясь к горе-водителю, береговая охрана подчеркнула: "Вы не можете парковаться там, сэр!".

В комментариях британцы шутят: "На что готовы пойти некоторые люди, чтобы избежать платы за парковку в размере 3 фунтов стерлингов!", "Зато машину мыть точно не надо!".

Другие удивляются глупости водителя и говорят, что за такие нарушения должно быть справедливое наказание. "Никогда не перестану удивляться, какими глупыми могут быть люди. Сезон глупости в самом разгаре!", "Идиотизм, надо заставить платить за экстренные службы", "Я не могу поверить, что это происходит каждый год! Как? Вас должны оштрафовать, если ваша машина окажется в море, это смешно", – пишут пользователи соцсетей.

Курьезные инциденты с авто - что сообщалось

В Ивано-Франковске мужчина забыл место парковки своего авто и заявил о его угоне. В результате патрульные привлекли водителя к ответственности.

А под Киевом "героя парковки", оставившего автомобиль рядом с мусорными баками во дворе, "проучили", обложив мусором.

В Баварии (Германия) полиция в течение 15 минут преследовала автомобиль Tesla. Оказалось, что водитель спал, а авто ехало на режиме автопилота.

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