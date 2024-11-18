Женщина берет машину в аренду, инвестируя деньги в недвижимость. Бизнесвумен отмечает, что это значительно экономнее.

Миллионерша рассказала, почему решила отказаться от Ferrari в пользу популярного семейного внедорожника, получая при этом значительные налоговые льготы.

Застройщица Эби Хуквей в TikTok с гордостью демонстрирует свой Mazda CX, отмечая, что люди часто "шокированы", когда узнают, на каком авто она ездит.

Эби построила собственный бизнес по инвестициям в недвижимость, покупая и продавая дома для получения прибыли. Она заявляет, что смогла стать миллионершей только за семь с половиной лет, однако сознательно выбрала Mazda вместо дорогих роскошных авто.

Видео дня

По ее словам, этот выбор имеет значительные финансовые преимущества. Благодаря льготам, аренда автомобиля обходится ей всего в 500 долларов в месяц, а сэкономленные средства она реинвестирует в свой бизнес.

"Не все миллионеры ездят на Ferrari. Люди очень удивляются, когда узнают, что я выбрала "маму Mazda". Первая причина - это удобно, потому что у меня двое детей. Как я могла бы возить их в Ferrari? Вторая причина - налоговая эффективность. Я арендую авто, и это стоит мне около 500 долларов в месяц. Я почти не плачу налогов за это авто. Это выгодно с финансовой точки зрения", - сказала она

Эби добавила, что благодаря такому подходу она покупает активы, что помогает уменьшать расходы и увеличивать ее кейс недвижимости.

"Если бы я приобрела Ferrari, это не было бы разумным выбором. Во-первых, такая машина не подходит для семьи. Во-вторых, она для меня слишком быстрая. А в-третьих, это не лучшее финансовое решение", - добавила она.

Вас также могут заинтересовать новости: