Свой пост в Instagram он сопроводил мемом с Робертом Дауни-младшим.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович - любитель самоиронии. Поэтому в своем Instagram он написал, что "2022 год закончится через две-три недели".

Так он напомнил украинцам о своей давней фразе-меме о том, что "через две-три недели" закончится активная фаза боевых действий с РФ.

"И о прогнозах. До конца года осталось две-три недели. И не говорите, что не предупреждал", — написал советник ОП и сопроводил этот пост мемом с актером Робертом Дауни-младшим.

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Сеть с юмором в основном отреагировала на такую шутку Арестовича и начала с иронией спрашивать, откуда у него такая информация.

Как фраза Арестовича про "две-три недели" стала мемом

2 апреля 2022 года Алексей Арестович сказал журналистам во время визита в освобожденный от российских оккупантов Ирпень, что исход этой войны будет решен через 2-3 недели. Как известно, этого не произошло, поэтому советника Офиса президента регулярно троллят этой фразой.

Позже Арестович объяснил, что он имел в виду, говоря о таких сроках. "Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта и это единственное, чего касалось, — это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "2-3 недели". И она завершилась через 2-3 недели", — подчеркнул он.

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