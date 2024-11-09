Также можно приготовить безалкогольную версию, заменив вино на сок.

Глинтвейн - это классический напиток для праздников и холодных зимних месяцев. Его можно приобрести на рождественских ярмарках, в супермаркетах и заведениях.

Издание Ехргеѕѕ поделилось рецептом от Spice Kitchen, согласно которому можно приготовить собственный глинтвейн дома.

"Теплый, пряный и глубоко ароматный, этот классический глинтвейн дарит праздничное настроение каждому глотку. Сделайте это по-своему, добавив немного пряного рома, джина или виски, или выпейте яблочный сок без алкоголя", - указывается в рецепте.

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Также можно заменить вино на сок и добавить немного рома, джина или виски с пряными пряностями для дополнительного вкуса. Для приготовления же классического варианта вам понадобятся:

красное вино - 1 бутылка (750 мл)

сахар - 100 г;

мандарин клементин - 2 шт. (80 мл сока);

цедра - 1 ч.л.;

кардамон - 5 стручков;

корица - 2 палочки;

черный перец - 5 горошин;

мускатный орех - 0,5 ч.л.;

лавровый лист - 2 шт;

анис - 1 звездочка;

гвоздика - 4 шт;

свежий имбирь - 2 ломтика по 1 см.

В большой кастрюле смешайте сахар, сок мандаринов и все специи. Размешайте, чтобы сахар растворился. Чтобы ароматы раскрылись, поставьте сосуд на медленный огонь и влейте 100 мл вина. Готовьте 10-15 минут, но не давайте жидкости закипеть.

Затем влейте остальное вино, убавив огонь. Продолжайте прогревать еще 10 минут, не доводя до кипения. Снимите с огня, достаньте специи и разлейте напиток по стаканам.

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