В список попал и популярный электромобиль Tesla.

Покупка автомобиля – дело ответственное и очень сложное. Пожалуй, каждому хочется выбрать лучший вариант под свой бюджет и не купить "кота в мешке".

Поэтому покупатели автомобилей должны учитывать скрытые проблемы, такие как трансмиссия, уровень амортизации и расходы на ремонт, чтобы через год не оказаться с опустошенным кошельком. Автомеханик и эксперт JustAnswer Крис Пайл рассказал GOBankingRates о девяти автомобилях, которые он никогда бы не купил, и объяснил, почему они того не стоят.

Tesla

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Владение автомобилем Tesla может казаться прекрасным, пока машина не будет нуждаться в ремонте. По словам Пайла, стоимость владения этим автомобилем превышает его цену. Цена Tesla Model 3 2024 года на американском рынке стартует от 41 000 долларов. Если же выйдет из строя двигатель или аккумулятор, придется выложить немалую сумму.

Деш Льюис, который пишет для, сайта новостей и мнений о "культуре автомобилей" под названием Jalopnik, говорит, что Tesla является одним из самых дорогих автомобилей в ремонте и обслуживании. Запчасти для Tesla уникальны и их трудно найти.

Rivian

Rivian сравнялся с Tesla как топовая машина, которую Крис Пайл не купил бы. Rivian – это калифорнийский стартап, который производит электрические внедорожники и пикапы премиум-класса на своем заводе в Иллинойсе.

Цены на пикап Rivian RIT 2025 года в США стартуют от $71 000. Как и Tesla, Rivian – дорогой в ремонте автомобиль. Один владелец Rivian рассказал на онлайн-форуме, что незначительная авария обошлась ему гораздо дороже, чем он ожидал. Погнутая крышка бампера и вмятина на задней двери привели к тому, что механикам пришлось разобрать заднюю часть грузовика, а ремонт длился два с половиной.

"Я предполагал, что ремонт будет дорогим, но даже не представлял! Сначала страховая компания оценила ущерб в около $1 600 и прислала мне чек... Окончательный счет составил более $42 000!" – рассказал мужчина.

Любой новый пикап

По словам механика, он не покупал бы новый пикап, включая Ford, Dodge, Chevy, Nissan или Toyota. Он заметил, что цены на модели слишком завышены.

"За первые пять лет владения вы потеряете от 35% до 55% стоимости автомобиля в ценовом диапазоне от $30 000 до $50 000. Лучше покупать подержанную машину, чтобы первый владелец взял на себя эти потери", – советует Пайл.

Согласно журналу Car and Driver, современные тяжелые грузовики – это "рабочие лошадки, роскошные транспортные средства, высокопроизводительные машины". Однако CarEdge, онлайн-посредник по продаже автомобилей, подсчитал, что, например, Ford F-350 Super Duty обесценится на 36% через пять лет и будет иметь пятилетнюю стоимость перепродажи почти 49 000 долларов США. Оценка базируется на начальной цене продажи в $76 350.

Jeep Renegade и Fiat 500

По словам автомеханика Криса Пайла, Jeep Renegade и Fiat 500 имеют одинаковое шасси и требуют одинакового ремонта.

"Разница не столько в стоимости ремонта, сколько в частоте, с которой он требуется. У многих эти автомобили проводят больше времени на стоянке в ожидании ремонта, чем в беспроблемной эксплуатации", – пояснил он.

Edmunds Car Review оценил Jeep Renegade 2023 года на 6 баллов из 10 по стоимости. Это один из самых дорогих автомобилей в своем классе.

"Это могло бы быть нормально, если бы вы получили много функций и ценности за свою цену, но это не так. Качество сборки салона отличное, но внутри нет ничего исключительного, и чувствуется, что вы платите много за грубоватый стиль джипа", – отмечают эксперты.

Fiat 500x 2023 года оказался чуть лучше Jeep Renegade, получив 7 из 10 баллов от обозревателей Edmunds.

Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие внедорожники

Следующей группой автомобилей, которые Пайл не купил бы, были Ford Fiesta, авто от Nissan и небольшие внедорожники.

"Трансмиссия с двойным сцеплением и CVT (бесступенчатые вариаторы) не выдерживает испытаний. Если они выходят из строя, вы сталкиваетесь с очень дорогими затратами на ремонт, за который большинство независимых мастерских не берутся. Следовательно, машины должны ехать к дилеру", – акцентировал механик.

С 2012 года Ford Fiesta стала объектом многочисленных судебных исков, поскольку автомобильная компания знала о проблемной трансмиссии PowerShift (трансмиссия с двойным сцеплением) и все равно продавала ее.

Также владельцы различных моделей Nissan 2013-2018 годов выпуска подавали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, утверждая, что неисправные трансмиссии CVT вызывали "дрожание и задержки ускорения, которые могли привести к авариям".

Jeep Grand Cherokee

Обозреватели сайта carparts.com не слишком высоко оценили Jeep Grand Cherokee с точки зрения надежности. Он получил рейтинг надежности 3,5 из 5 от RepairPal и занял 15 место из 26 среднеразмерных внедорожников, рассмотренных на основе данных разных модельных годов.

Крис Пайл перечислил ряд причин, почему он не купил бы Jeep Grand Cherokee. Так, они нуждаются в дорогих ремонтах, а также могут страдать от преждевременного выхода из строя деталей из-за плохого производства.

Американские авто, которые не стоит покупать

Среди автомобилей из США, которые эксперты не советуют покупать, оказался Chrysler 300. Это авто "отстает" от конкурентов в технологиях, хуже других авто в своем классе, а дизайн может показаться устаревшим по сравнению с другими новыми моделями. К тому же, он дороже своих конкурентов.

Также специалисты советуют не тратить деньги на Dodge Caravan. Утверждается, что он имеет плохие характеристики, а также "съедает" много топлива.

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