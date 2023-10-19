За это время они почти не изменились и пережили четыре массовых вымирания живых существ на Земле.

Акулы как вид существуют на Земле так долго, что уже дважды облетели нашу галактику.

Как пишет IFLScience, наша планета вместе со всей Солнечной системой делает полный оборот вокруг центра нашей галактики примерно за 230 млн лет. Мы отдалены от центра на 28 тысяч световых лет. Солнечная система движется со скоростью примерно 828 тысяч км/ч.

В то же время акулы впервые появились на нашей планете примерно 450 млн лет назад. Учитывая, что за это время мы уже дважды облетели Млечный Путь, то эти морские хищники живут на Земле примерно 2 галактических года.

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Хотя за это время на Земле произошло очень много изменений, сами акулы практически не изменились. Как известно, они появились раньше, чем первые деревья на Земле (примерно 400 млн лет назад) и динозавры (примерно 240 млн лет назад).

По словам палеонтолога Эммы Бернард, морские хищники смогли пережить четыре массовых вымирания живых существ на Земле не в последнюю очередь из-за их разнообразия.

Они очень хорошо адаптируются к любым изменениям окружающей среды и способны выжить в самых разнообразных частях Мирового океана — от самых больших глубин до мелководья. Кроме того, акулы употребляют в пищу самых разнообразных морских существ, а потому с большей вероятностью выживут, даже если океаны полностью изменятся.

Новости об акулах

Недавно ученые открыли новый вид древней акулы. В то же время другие ученые раскрыли тайну странных собраний самок акулы под Полной Луной.

Человек, переживший нападение акулы, дал советы, как не стать жертвой хищника.

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