Все члены экипажа остались в живых.

В Тихом океане акулы потопили катамаран Russian Ocean Way, который совершал кругосветную экспедицию, однако три человека, находившиеся на борту, не пострадали.

Как говорится на сайте проекта "По пути русских кругосветных мореплавателей", нападение акул на катамаран было зафиксировано 4 сентября. Тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана, после чего он полностью погрузился в воду.

"Это акулы куки-каттеры, их много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Они первые, кто с этим столкнулся", - прокомментировали провал в береговом штабе экспедиции.

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5 сентября катамаран еще проплыл примерно 100 миль, однако вечером его снова атаковали акулы, повредив правый баллон. В результате нападения российский катамаран начал тонуть, а экипаж подал сигнал SOS. Через 45 минут участников экспедиции подобрал сухогруз Dugong Ace.

Кругосветная экспедиция началась в июле 2021 года.

Нападения акул на россиян

В начале лета российский турист погиб при нападении акулы в Красном море возле Хургады. Нападение произошло на глазах у многочисленных свидетелей. Позднее рыбаки выследили и поймали эту акулу.

Хотя данный инцидент, конечно, трагический, но среди украинцев, вполне заслуженно обозленных на всех россиян в целом, он вызвал некоторое злорадство и массу шуток.

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