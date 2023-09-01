На собраниях, привлекших внимание ученых, не было зафиксировано самцов.

Ученые зафиксировали десятки особей гигантской акулы-молот, собиравшихся вместе у коралловых островов в тропических водах Французской Полинезии. При этом в "ероприятиях" участвовали только самки, а количество участников росло с наступлением полнолуния, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science.

Исследователи отмечают, что летом 2020 и 2021 годов возле двух коралловых островов в Тихом океане заметили "беспрецедентное количество" особей акулы-молота, находящейся под угрозой исчезновения. Почти все они, как установили ученые, были самками. Акулы проводили в этих местах до шести дней ежемесячно – ближе к полнолунию.

Это сразу привлекло внимание, поскольку обычно акулы-молоты живут поодиночке, редко проводя время с другими представителями своего рода.

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Исследователи предполагают, что причиной этих сборов может быть реакция на изменения в геомагнитном поле Земли с изменением фаз Луны. Также отмечают, что причиной могло стать увеличение численности одного из видов, являющихся для них добычей – рыб Aetobatus ocellatus. Исследователи акцентируют, что под более ярким лунным светом акула-молот, вероятно, лучше охотится вокруг коралловых рифов.

Отсутствие самцов в этих местах в тот же период исследователи объясняют тем, что эти сборы каким-то образом соприкасаются с циклом спаривания акул.

Интересные новости о обитателях океана

В 2020 году ученых озадачили пиренейские косатки, таранившие парусные лодки вблизи Испании и Португалии. Три года назад эти инциденты имели ужасные последствия для самих косаток, на которых началась настоящая охота. Специалисты объяснили, чем было обусловлено их якобы агрессивное поведение.

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