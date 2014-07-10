Барак Обама отказался от «косяка»

Президенту США Бараку Обаме предложили выкурить марихуаны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Times. Инцидент произошел во время поездки главы Белого дома в штат Колорадо — когда президент зашел в один из баров Денвера, местный завсегдатай по имени Мэтт Энтон предложил ему покурить косяк.

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Как сообщил сам Энтон, выложивший в Instagram фото и видео эпизода: «Я спросил его, не хочет ли он курнуть травки... он рассмеялся!». Запись стремительно набрала тысячи лайков, слух о произошедшем быстро разошелся по сети, и уже на пути в аэропорт Денвера президента встречали плакатами «Бесплатная травка для Обамы».

Колорадо — один из двух штатов США, наряду с Вашингтоном, где употребление каннабиса является полностью законным. В остальных штатах полиция преследует любителей покурить марихуану. По статистике, ежегодно более 800 тысяч человек оказывается под арестом за хранение и употребление конопли.

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Не секрет, что в юности нынешний президент покуривал каннабис, но позже от этой привычки отказался. Тем не менее до сих пор Барак Обама придерживается мнения, что между курением сигарет и легкими наркотиками особой разницы нет и что марихуана для организма не вреднее алкоголя.