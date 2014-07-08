Обама и Олланд призвали Путина надавить на террористов на Донбассе

Как говорится в сообщении Елисейского дворца президенты США и Франции Барак Обамаи Франсуа Олланд призвали Владимира

Путина повлиять на террористов на Донбассе, чтобы они пошли на переговоры с Киевом.

«Они призвали президента Путина оказать давление на сепаратистов, чтобы они приняли предложение диалога с украинскими властями, а также призвали усилить контроль российско-украинской границы», — сказано в сообщении

Президенты США и Франции отметили важность максимально скорого проведения встречи двухсторонней контактной группы, чтоб договориться об обоюдном прекращении огня.

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По их мнению, "долгосрочное решение кризиса в Украине может быть только политическим".

Обама и Олланд также обратили внимание на необходимость освобождения пленных.