Подросток перелетел через половину Тихого океана в шасси самолета

Подросток из США пересек половину Тихого океана в шасси самолета, летевшего из Сан-Хосе (США) на Гавайи, и остался жив, передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в ФБР, пишет РИА Новости.

Как заявил агентству источник в ФБР, инцидент произошел в воскресенье. Шестнадцатилетнего подростка обнаружили наземные службы в аэропорту Мауи на Гавайях. Он выжил в полете, несмотря на то что самолет летел на высоте свыше 11 километров, где наблюдается сильная нехватка кислорода.

Читайте такжеВ "Борисполе" усилили охрану после попытки харьковчанина угнать самолет в СтамбулеКак выяснилось позднее, подросток перелез через забор аэропорта в Сан-Хосе и забрался в шасси самолета. Мальчик решился на такой поступок после того, как сбежал из своей семьи. Позднее он был передан органам опеки.