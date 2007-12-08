Исландский школьник разыграл Джорджа Буша

Шестнадцатилетний школьник из Исландии Вифилл АТЛАСОН каким-то образом нашел номер секретного личного телефона Президента США Джорджа БУША в Белом доме и позвонил по нему, сообщила телекомпания NBC.

В.АТЛАСОН не застал Дж.БУША и, решив сыграть шутку с Президентом США, оставил на личном автоответчике главы Белого дома шутливую запись, назвавшись Президентом Исландии и сообщив, что просто хотел поговорить с главой другого государства.

При этом в оставленной на автоответчике записи В.АТЛАСОН пригласил Дж.БУША совершить частный визит в Исландию.

Телекомпания сообщает, что В.АТЛАСОН ждал в минувший понедельник ответного звонка от Дж.БУША, когда у дверей его дома появилась полиция и потребовала объяснений, каким образом у него оказался секретный личный телефонный номер Президента США.

Школьник говорит, что номер Дж.БУША появился у него еще несколько лет назад, и он уже не помнит, как это произошло.

За исключением NBC другие американские СМИ не стали рассказывать об этом необычном инциденте, но материалы о звонке в четверг и пятницу опубликовали сразу несколько СМИ в Исландии.

Какой-либо реакции со стороны Белого дома пока не последовало, отмечает NEWSru.