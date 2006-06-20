Прогулка по газонам в Киеве обойдется в 200 долларов

Киевская городская государственная администрация хочет увеличить штрафы за нарушения правил поведения в парках и зонах отдыха, в частности за вредительство зеленым насаждениям и коммунальному имуществу.

Об этом журналистам сказал заместитель председателя Киевгорадминистрации Валерий Пустовойтенко.

«Поднятие штрафов должно быть обязательно, и чтобы это были солидные штрафы, и никому не было зазорно, как говорят, ломать деревья и другие зеленые насаждения, топтать цветы», – сказал Пустовойтенко.

По его словам, сейчас киевляне стали более требовательными к санитарным нормам в зонах отдыха. При этом Пустовойтенко отметил, что даже в парках и зонах отдыха, расположенных в центре Киева, например Ботанический сад им. Фомина, после выходных дней наблюдаются существенные загрязнения территории и повреждения скамеек.

«Думаю, что в 10 раз, не меньше, надо поднимать (штрафы), а сегодня они получаются до 100 гривень и не больше, а это очень мало», – отметил Пустовойтенко.

Он считает, что Киевгорадминистрация должна привлекать частных инвесторов к благоустройству парков, выделяя им в долгосрочную аренду соответствующие земельные участки.

«Можно привлекать инвесторов с выделением в аренду земельного участка (на котором расположен парк), а не в постоянное пользование, чтобы они потом друг другу перепродавали. А если будет долгосрочная аренда, то будет выгодно работать (инвесторам)», – отметил Пустовойтенко.

Он также считает, что Киевгорадминистрация должна создать муниципальную службу, в полномочия которой будет входить наблюдением за порядком в парках, зонах отдыха и на Днепре.

По данным Киевгорадминистрации в Киеве 131 парк, на территории которых расположены 39 зон отдыха.

В Киеве 3 региональных ландшафтных парка, 9 общегосударственного и 11 местного назначения.

Обком