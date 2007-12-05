Пить шампанское в новогоднюю ночь итальянцам разрешат только до двух ночи

После этого до утра во всех ресторанах, дискотеках и барах наступит своеобразный “сухой закон”.

Запрет на продажу крепких алкогольных напитков в ночных учреждениях и придорожных барах действует в Италии уже несколько месяцев. Цель таких мероприятий - уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходят под утро в выходные, когда люди возвращаются на машинах с дискотек в нетрезвом состоянии.

Опросы свидетельствуют: итальянцы согласны, что ограничения нужны в обычные выходные, однако “сухой закон” во время празднования Нового года считают преувеличением.

ICTV