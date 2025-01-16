Пассивно-агрессивные люди могут тонко манипулировать во время разговора.

Пассивно-агрессивное поведение "характеризуется косвенным сопротивлением требованиям других людей и уклонением от конфронтации". Такое поведение не способствует здоровым социальным связям, поэтому очень важно знать, как распознать пассивно-агрессивные черты - как в себе, так и в других.

Издание Your Tango назвало фразы, которые пассивно-агрессивные люди, скорее всего, скажут во время разговора.

Я не злюсь

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале BMC Psychiatry, показало, что это косвенное выражение негативных чувств: отрицание гнева и передача недовольства через невербальные сигналы, эффективная попытка манипулировать или контролировать ситуацию без прямого участия.

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Неважно

Результаты исследования, проведенного в 2022 году, свидетельствуют о том, что люди, проявляющие пассивно-агрессивное поведение, могут придерживаться искаженных представлений о том, что их контролируют или с ними несправедливо обращаются, что заставляет их выражать гнев косвенно.

Я сделаю это позже сегодня

Пассивно-агрессивные люди известны тем, что словесно выполняют просьбу, но поведенчески откладывают ее выполнение или не делают вовсе.

Я не знал, что вы имеете в виду сейчас

Пассивно-агрессивные люди используют затягивание как способ разочаровать других или уйти от определенных обязательств, не отказываясь от них напрямую.

Исследование 2024 года показало, что они обвиняют другого человека в том, что он недостаточно ясно выразил свою просьбу или ожидания, даже если смысл был очевиден.

Вы просто хотите, чтобы все было идеально

Слова "Я просто хочу, чтобы все было идеально" можно считать пассивно-агрессивными, потому что они часто выступают в роли завуалированной критики.

Как показало исследование 2013 года, они возлагают на других бремя ответственности за соблюдение невыполнимых стандартов, оставляя говорящему возможность впоследствии отрицать любые вредные намерения.

Я думал, ты знаешь

Пассивно-агрессивные люди могут выражать свой гнев скрыто, предпочитая не делиться информацией, когда это могло бы предотвратить проблему. Заявляя о своем незнании, человек оправдывает свое бездействие, получая при этом удовольствие от созерцания чужой беды.

Я просто пошутил

Сказать "Я просто шучу", когда вам делают потенциально обидное замечание, - обычное явление в пассивно-агрессивном поведении. Исследование Frontiers in Psychology показало, что это позволяет людям косвенно выражать негативные чувства, сохраняя правдоподобное отрицание и избегая конфронтации.

Почему вы так расстроены

Пассивно-агрессивный человек получает удовольствие от того, что подставляет других, заставляя их терять самообладание, а затем ставит под сомнение их "чрезмерную реакцию".

Чтобы понять, не являетесь ли вы жертвой пассивной агрессии, задайте себе эти вопросы:

Находитесь ли вы на эмоциональных американских горках с кем-то в своей жизни? Знаете ли вы человека, который в один день дружелюбен, а на следующий отстраняется? Избегает ли этот человек эмоционально насыщенных разговоров? Бываете ли вы иногда таким человеком?

Ранее УНИАН писал, что как понять, что мужчина вас использует, а не любит.

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