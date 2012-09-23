В Чернигове открыли украинский аналог «американских горок»

В Чернигове в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие нового аттракциона "Говерла", который является украинским аналогом "американских горок" и относится к экстремальным семейным развлечениям.

Как передает корреспондент УНИАН, директор КП "Центральный парк культуры и отдыха" Владимир Хольченков сообщил журналистам, что в последний раз новые аттракционы в парке устанавливали в 1986 году.

"Мы покупали небольшие аттракционы, батуты, но "Говерла" позволит выйти на новый уровень работы", - сказал В.Хольченков.

"Говерла" имеет высоту пятиэтажного дома – 14 метров, есть «мертвая петля», общая протяженность пути 300 м. Скорость, которую развивает аттракцион, составляет 60-80 км в час. Аттракцион украинского производства.

В.Хольченков подчеркнул, что на сегодняшний день подобные аттракционы установлены только в трех городах страны – Донецке, Черновцах и Чернигове. На приобретение и установку аттракциона из городского бюджета потрачено более 4 млн грн.

Первыми после открытия на аттракционе покатались Черниговский городской голова Александр Соколов и местные журналисты.