В Якутии нашли живые клетки мамонта

Об успехе экспедиции со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного федерального университета сообщает newsru.

Ученым в уникальной местности на глубине около 100 метров удалось найти богатый материал для исследования: мягкие и жировые ткани, шерсть и костный мозг мамонта.

В сообщении говорится, что находкой уже заинтересовался профессор с весьма скандальной репутацией, руководитель корейского фонда Sooam Biotech Хван У Сук. По его мнению, клетки могут быть использованы при клонировании мамонта.

Результаты экспедиции будут вскоре опубликованы в авторитетных научных журналах, а подробный видеоматериал на эту тему можно будет увидеть в следующем году на канале National Geographic, сообщил один из участников экспедиции.

Мамонты жили в четвертичном периоде на территории Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Основные виды по размерам не превосходили современных слонов, однако североамериканский подвид животного достигал высоты 5 метров и массы 12 тонн, а карликовые мамонты не превышали 2 метра в высоту и были массой до 900 кг.

Эти древние животные вымерли около 10 тысяч лет назад во время последнего Ледникового периода.