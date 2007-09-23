День без автомобилей в странах ЕС решили продлить

Сегодня в странах Европейского Союза продолжается проведение так называемого Дня без автомобилей.

Как сообщает «Немецкая волна», традиционно он отмечается 22 сентября, но в этом году некоторые страны продлили его и на воскресенье, 23 сентября.

В общей сложности 1900 населенных пунктов в ЕС закрывают в такой день свои центры для проезда автомобилей.

Организует этот День Европейская комиссия, его цель - популяризация альтернативы передвижения на автомобилях, как, например, общественный транспорт, велосипед и просто хождение пешком, а также содействие улучшению экологической ситуации в европейских городах.