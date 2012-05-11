В Гватемале нашли самый давний календарь майя
Американские археологи обнаружили в северной части Гватемалы дом писца племени майя, на стенах которого были нарисованы древнейшие на сегодняшний день астрономические таблицы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.
«Эти фрески на настоящий момент являются самыми ранними астрономическими таблицами майя, которые были когда-либо обнаружены археологами. Это не совсем календарь как таковой, а таблицы, задающие интервалы лунных месяцев и содержащие в себе целый ряд сложных математических расчетов, связанные с астрономией. До этого подобные расчеты были известны только по Дрезденскому кодексу - рукописи майя, датируемой XIV-XV веками", - пояснил заместитель директора Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Беляев.
Группа археологов под руководством Уильяма Сатурно из Бостонского университета (США) с 2001 года проводит раскопки в северной части Гватемалы - в провинции Петен.
В этой местности находится Шультун - один из крупнейших "мертвых городов" майя, открытый примерно столетие назад одним из гватемальских чернорабочих.