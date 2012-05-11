В Гватемале нашли самый давний календарь майя

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

«Эти фрески на настоящий момент являются самыми ранними астрономическими таблицами майя, которые были когда-либо обнаружены археологами. Это не совсем календарь как таковой, а таблицы, задающие интервалы лунных месяцев и содержащие в себе целый ряд сложных математических расчетов, связанные с астрономией. До этого подобные расчеты были известны только по Дрезденскому кодексу - рукописи майя, датируемой XIV-XV веками", - пояснил заместитель директора Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Беляев.

Группа археологов под руководством Уильяма Сатурно из Бостонского университета (США) с 2001 года проводит раскопки в северной части Гватемалы - в провинции Петен.

В этой местности находится Шультун - один из крупнейших "мертвых городов" майя, открытый примерно столетие назад одним из гватемальских чернорабочих.