Ученые придумали жевательную резинку, которая не липнет

Британские химики из Бристольского университета разработали жевательную резинку, которая не прилипает к одежде и обуви, и в ближайшее время собираются запустить ее в промышленное производство, передает в пятницу агентство Рейтер.

"Достоинство нашей Clean Gum ("чистая жвачка") в том, что у нее долгий вкус, ее легко удалить (с одежды)", - сказал профессор химии Теренс Косгроув.

Чтобы убедиться в феноменальных свойствах новой разработки британских ученых, были проведены два исследования. Они показали, что, в то время как обычные жевательные резинки ведущих мировых производителей оставались приклеенными к полу три из четырех раз, Clean Gum отклеивается от пола всегда, и даже в течение 24 часов после того, как ее приклеили.

Агентство отмечает, что обычные жевательные резинки делают из синтетического латекса, который устойчив к погодным условиям, и, кроме того, крайне липок. В новую жевательную резинку исследователи добавили особый полимер, который сделал ее гораздо менее липкой.

Коммерческим выпуском Clean Gum займется компания Revolymer, которая активно сотрудничала с учеными.

РИА Новости