Три экстремала из РФ и Украины забрались на вершину 300-метровых пилонов мостов

Три экстремала из Москвы, Владивостока и Украины забрались без страховки на вершину 300-метровых пилонов мостов, строящихся через бухту Золотой рог и на остров Русский во Владивостоке.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Смельчаки сфотографировали город с высоты птичьего полета и спрыгнули вниз с парашютами. Снимки опубликованы в местной прессе и выложены в интернете. По словам представителя пресс-службы УВД Приморского края, в действиях молодых людей нет противоправных действий, дело не возбуждалось.

Экстремалов задержала охрана мостов и передала сотрудникам полиции. С задержанными была проведена профилактическая беседа.