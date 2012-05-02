Три экстремала из РФ и Украины забрались на вершину 300-метровых пилонов мостов
12:39, 02 мая 2012Курьёзы
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Смельчаки прыгнули вниз с парашютами.
Пилон моста через бухту Золотой Рог. Фото из блога sdelanounas.ru
Три экстремала из Москвы, Владивостока и Украины забрались без страховки на вершину 300-метровых пилонов мостов, строящихся через бухту Золотой рог и на остров Русский во Владивостоке.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
Смельчаки сфотографировали город с высоты птичьего полета и спрыгнули вниз с парашютами. Снимки опубликованы в местной прессе и выложены в интернете. По словам представителя пресс-службы УВД Приморского края, в действиях молодых людей нет противоправных действий, дело не возбуждалось.
Экстремалов задержала охрана мостов и передала сотрудникам полиции. С задержанными была проведена профилактическая беседа.
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