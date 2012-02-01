В Чили пытались украсть 5 тонн льда

Полиция задержала в Чили преступников, пытавшихся на грузовике украсть более 5 тонн тысячелетнего льда из ледника "Хорхе Монтт", который затем они планировали использовать для приготовления коктейлей в барах.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чилийские СМИ, водителю и его подельникам может быть предъявлено обвинение "в посягательстве на культурное достояние человечества", сказал прокурор расположенного на крайнем юге Чили региона Айсен - Хосе МОРИС.

Ледник "Хорхе Монтт" находится в заповеднике имени Бернардо О'Хиггинса в чилийской Патагонии в труднодоступном районе. От него до ближайшего городка Кочране, на подъезде к которому был задержан авторефрижератор, около шести часов езды. Заповедный лед планировалось доставить в столицу страны - Сантьяго, находящемуся в 2,5 тысячах километров к северу от заповедника.

Теперь "конфискованный" лед будет расплавлен и использован для орошения сельскохозяйственных угодий фермеров из Кочране, где на протяжении нескольких недель стоит засуха. В южном полушарии сейчас знойное лето, температура днём доходит до 40 градусов тепла.

Между тем, в соседней аргентинской Патагонии при посещении ледника "Перито-Морено" всем желающим предлагается отведать виски с вырубленным тут же льдом. Поблизости расположена туристическая столица Аргентины - городок Калафате. В конце 2010 года в нем открыли бар, где из спрессованного на протяжении многих веков снега (а именного из него состоят ледники) сделаны не только стены и потолок, но и бокалы для коктейлей.