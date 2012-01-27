Губернатор: синагогу цадика Нахмана в Умани надо передать верующим

Киев. 27 января. УНИАН. Председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей ТУЛУБ отмечает, что синагога цадика Нахмана в Умани должна быть передана верующим.

В частности, комментируя УНИАН ситуацию вокруг этой синагоги, С.ТУЛУБ сказал: «Сегодня, в день, когда весь мир отмечает грустную годовщину Холокоста, я еще раз заявляю: синагога в Умани, в которой молился цадик Нахман, и в которой сейчас размещены производственные цеха, должна быть передана религиозной общине и использоваться в качестве молитвенного дома».

По словам губернатора, это его принципиальная позиция.

*** В августе 2011 года прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело по факту продажи в 2007 году должностными лицами Уманского городского совета Черкасской области земельного участка с памятниками архитектуры заводу “Меггометр”. На участке находятся территория позднесредневекового города, Уманская крепость, здание бывшей синагоги брацлавских хасидов, где, как утверждают исторические источники, молился основатель хасидизма цадик Нахман.

Указанный земельный участок находится по адресу: ул. Советская, 49, его площадь составляет около 4 га. На этом участке с 1957 года расположен приборостроительный завод “Мегомметр”, в частности один из цехов находится в здании бывшей синагоги.

Хозяйственный суд Черкасской области 22 декабря 2011 года отменил продажу Уманским городским советом земельного участка площадью 4 га со зданием бывшей синагоги заводу “Мегомметр” по иску управления культуры Черкасской областной государственной администрации.

Как сообщил заместитель начальника управления культуры обладминистрации - начальник отдела охраны культурного наследия, музейного дела и по вопросам религий Николай СУХОВЫЙ, суд удовлетворил все требования, изложенные управлением в исковом заявлении: отменил акт купли-продажи участка, отменил государственный акт на землю, обязал предприятие вернуть земельный участок в собственность города, а горсовету – вернуть предприятию уплаченные за землю 1881000 гривен. Иск управления культуры обладминистрации поддержала прокуратура.

Согласно расчетам службы охраны культурного наследия Черкасской обладминистрации, стоимость проданного земельного участка составляет около 200 млн. гривен.