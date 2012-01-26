Чебурашка довел Украину и Россию до суда

В Хозяйственном суде АРК разбирают спор между российской и крымской фирмами по изготовлению плюшевых игрушек. Россияне требуют от крымчан прекратить выпуск серии игрушек, якобы напоминающих Чебурашку, и настаивают на уничтожении уже изготовленной продукции, сообщает "Сегодня".

По мнению истца, нарушены его авторские права, приобретенные у Фильмофонда студии «Союзмультфильм». Эта организация в 2009 году подписала контракт на производство игрушечных персонажей советских мультфильмов с компанией Fansy Toys. В ее структуру входят как предъявитель претензий, так и белорусское и украинское отделения.

Евпаторийцы же настаивают: у них нет никакого Чебурашки. Их мягкая «подсудная» игрушка, похожая на лемура, запатентована как «Зверек №3». По мнению руководителя предприятия Сергея Ипполитова, речь идет о недобросовестной конкуренции - российская сторона пытается вытеснить их с рынка: «Просто наш товар качественнее и дешевле. Нас здесь все знают и любят. А россияне завозят сюда товар, изготовленный в Китае. Многие судебные заседания прошли без нас - мы о них не знали. В деле имеются нестыковки: их компания в суд не представила оригиналы своих документов - по адресу, указанному в иске, они не расположены».