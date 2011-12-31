Ведущий напился в радиоэфире с благой целью

На одной из львовских радиостанций в пятницу, 29 декабря, состоялся эфир с названием "Заливной язык". На протяжении трех с половиной часов ведущий каждые 15 минут выпивал настоящей водки, сообщает ТСН.

Он сознательно опьянел просто в прямом эфире, чтобы продемонстрировать, что алкоголь может сделать с человеком. Авторы необычного эфира называют его социальным. Таким образом, накануне праздников, они призывали водителей не пить за рулем и вообще не злоупотреблять.

Эксперимент имел четкие правила: ведущий должен пить водку с 25-граммовой рюмки 8 раз в час. "Единственное, что я сделал - я съел 150 граммов пюре картофельного с маслом. Честно говоря, завершал некогда пить в 7, но еще никогда не начинал в 7 утра пить", - поделился ведущий шоу "Заливной язык".

Стоит отметить, что перед шоу на радиостанцию пригласили руководителя городского ГАИ с настоящим алкотестером и нарколога, который тестировал ведущего, например, на способность считать. На ведущего, который весит 102 кг, водка подействовала не сразу. После часа эфира аппарат показал 0,47 промилле, а после трех с половиной часов - уже почти 2 промилле. Напомним, что для водителей в Украине разрешена норма алкоголя в крови - 0,2 промилле.

У слушателей необычный эфир имел бешеный успех. По приблизительным оценкам, за ним следили около миллиона человек. Специалисты пообещали, что организм безумного ведущего, который рискнул здоровьем, чтобы призвать водителей не пить за рулем, восстановится через 12-14 часов.