Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” состоится семинар “Как шляпка может изменить жизнь?”.

Семинар проведет Илона ЩАСЛИВАЯ – кукольница, дизайнер, владелица Студии Счастливых Шляпок.

Во время семинара И.ЩАСЛИВАЯ расскажет об истории возникновения Студии Счастливых Шляпок: автор поделится позитивными сторонами творческой профессии и проинформирует о подводных камнях работы фрилансера.

И.ЩАСЛИВАЯ расскажет о философии шляпки - это поможет участникам тренинга в создании собственного образа, как торжественного, так и повседневного. Дизайнер даст профессиональные стилистические советы гостям семинара.

Также она проведет для участников мастер-класс по изготовлению декоративных цветов, которые можно использовать в качестве украшения для шляпок или же носить как самостоятельный аксессуар.

Подробнее о семинаре можно прочитать тут.

Как сообщалось, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.