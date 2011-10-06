Попов едет в Лейпциг за инвестициями

9 октября в Лейпциг отбудет столичная делегация во главе с главой КГГА Александром Поповым. Этот визит посвящен 50-летию дружеских и партнерских отношений между Киевом и этим немецким городом. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, сказала сегодня на брифинге начальник управления прессы и информации Оксана Збитнева.

Александр Попов подпишет с мэром Лейпцига Буркхагрдом Юнгом меморандум о сотрудничестве, в частности, в отрасли городского электротранспорта. Также председатель КГГА проведет ряд переговоров, направленных на изучение опыта Лейпцига в сфере развития муниципальной инфраструктуры, коммунального хозяйства, реновации промышленных зон и превращения их в зоны отдыха. Опыт такого превращения, использованный на территории «лейпцигской Венеции», может пригодиться киевлянам ри реконструкции Русановской набережной. Будет обсуждаться также возможность стажировки киевских семейных врачей в Германии и партнерства в реализации проектов по экологии и энергосбережению.

Кроме того, Александр Попов посетит Лейпцигскую ярмарку, на примере которой ознакомится с эффективным функционированием выставочных комплексов. Планируется и подписание меморандума относительно проектирования, монтажа шефа и строительства высотных паркингов для временных стоянок автотранспорта. Предварительные переговоры относительно этого столичные специалисты провели с представителями концерна LEMI.

Председатель КГГА представит немецким деловым и бизнес-кругам открытые инвестиционные проекты, реализация которых предусмотрена проектом Стратегии развития Киева до 2025 года. В предварительных переговорах немецкие бизнесмены уже проявили готовность принимать участие в реализации этих проектов. Поэтому, по прогнозам специалистов, в ближайшие годы поток инвестиций в Киев увеличится в несколько раз.

Напомним, что в январе этого года начался цикл мероприятий, посвященных 50-летию побратимських отношений Киева и Лейпцига. Так, в конце мая по случаю Дня Киева украинскую столицу посетила официальная делегация этого города-побратима.

Как известно, сотрудничество между городами началось в 1956 году, однако официально оно было оформлено 19 марта 1972 года, когда председатель исполнительного комитета Киевского городского совета В. О. Гусев и Обербургомистр Лейпцига Д-р Мюллер подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.