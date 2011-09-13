Работники завода ферросплавов пикетируют Кабмин

Работники ПАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) пикетируют сегодня Кабинет министров Украины с требованием пересмотреть тарифы на электроэнергию для предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, всего в пикете принимают участие около 80 человек.

Как сообщил УНИАН старший мастер четвертого цеха ЗЗФ Александр ДАНОВ, участниками пикета являются работники ЗЗФ, которые были недавно уволены в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, вызванной переводом ЗЗФ на 2-й класс потребления электроэнергии.

По словам А.ДАНОВА, участники пикета требуют встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, в ходе которой они в очередной раз хотят озвучить свои требования, а также услышать реакцию на них со стороны украинского правительства. Среди заявленных требований, по словам представителя ЗЗФ, передача заводу в аренду подстанции "Ф-2" ОАО "Запорожьеоблэнерго", пересмотр в сторону снижения норматива НКРЭ по определению класса потребления до 100 млн. кВт/ч, введение нулевого класса потребителей электроэнергии для энергоемких предприятий, приобретение электроэнергии по прямым двусторонним договорам с энергогенерирующими компаниями.

По информации А.ДАНОВА, представители ЗЗФ планируют пробыть в Киеве до конца недели и провести ряд встреч с представителями правительства, НКРЭ, другими регулирующими органами, на которых обсудить существующие проблемы. В случае, если власти не прислушаются к требованиям работников ЗЗФ, по словам представителя предприятия, следующий раз в Киев приедет значительное большое количество протестующих.

Напомним, работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» ранее уже обращались с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просили вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Данные обращения были направлены высшим должностным лицам после посещения работниками ЗЗФ ряда центральных органов исполнительной власти, отвечающих за проведение энергетической политики государства. Однако по состоянию на сегодня власти так и не предприняли никаких реальных действий по предотвращению ухудшения ситуации на предприятии.

С 23 августа т.г. на ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) началось увольнение рабочих, всего планируется сократить более 1 тыс. сотрудников предприятия.