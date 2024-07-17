В частности, перестаньте пытаться убежать от негативных эмоций и реагировать на недостатки.

Духовная целительница Надя Халед поделилась списком вещей, которые она бы прекратила делать, чтобы превратить свое существование в жизнь своей мечты, пишет журнал Parade .

По ее словам, она потратила годы, пытаясь понять, как использовать Закон Притяжения. И как только она поняла, что подсознательно саботирует себя, все встало на свои места.

Как перестать блокировать реализацию своих желаний

Перестаньте говорить о себе всякую ерунду. Ваши слова обладают большей силой, чем вы думаете. По словам эксперта. ваше подсознание не может отличить настоящее от фальшивого. Потому больше не шутите о том, насколько вы раздражительны или ленивы. Вместо этого используйте аффирмации любви к себе.

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Перестаньте "надеяться" и "желать" того, чтобы что-то произошло. Проявление начинается с веры в то, что то, что вы хотите, уже ваше. Пассивный разговор о своих желаниях может задержать исполнение мечты. Лучший способ воплотить свои желания в реальность - проявить уверенность и обсуждать свои проявления в настоящем времени, как будто они уже произошли.

Перестаньте пытаться убежать от негативных эмоций. Эмоции являются мощным источником созидания в нашей жизни, и наши чувства могут как положительно, так и отрицательно влиять на наше направление. Многим трудно противостоять тяжелым эмоциям, и мы склонны отмахиваться от них или игнорировать их. Однако эти негативные эмоции могут стать одним из самых больших препятствий для ваших проявлений, поэтому важно смотреть им прямо в лицо и принимать то, что они вам говорят. Позвольте вашим эмоциям течь естественным потоком.

Перестаньте чрезмерно реагировать на недостатки. Одним из самых больших блокаторов проявлений является негативное отношение к вашей текущей ситуации. Для реализации требуется время; чем больше ваши мечты, тем больше времени потребуется Вселенной, чтобы творить чудеса. Вот почему важно терпение, пока все кусочки собираются воедино. Если в данный момент у вас нет того, что вы хотите, перестаньте реагировать на это эмоционально.

Перестаньте беспокоиться о том, "как". "Как" именно ваши желания воплощаются в реальность - не ваше дело - это решать Вселенной. Ваша задача - отстраниться от результата и полностью принять каждый этап вознесения. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать.

Ранее УНИАН писал, как понять, что вы чувствительный человек.

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