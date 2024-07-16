Если человек резко и несколько раз просыпается ночью в определенное время, то, возможно, кто-то пытается навести на него порчу.

Некоторые сталкиваются с проблемой со сном и хотят узнать, что значит, если человек проснулся в 3 часа ночи. Неожиданное пробуждение возможно после того как человек уснул достаточно непоздно, например, около 23 часов. После этого в голове может возникнуть поток негативных мыслей, которые сложно остановить, и человек не способен уснуть до утра. Такую проблему можно объяснить с научной и ненаучной точек зрения.

Почему я просыпаюсь в 3 часа ночи - что говорят медики

Как правило, ранее пробуждение, после которого потом невозможно уснуть, - это признак хронической тянущейся стрессовой ситуации, с которой мозг так или иначе не справился, и на каком-то этапе развилась депрессивная реакция.

Пробуждение является следствием того, что мозг уже достал стресс - он обращается к возникшей ситуации и не понимает, что делать, поскольку с ней нельзя смириться, ее нельзя забыть и не понятно, как сформировать долговременную память или какой-то рефлекс. В такой момент мозг перевозбуждается, выделяется больше адреналина и кортизола, и в это время человек внезапно просыпается.

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В китайской медицине есть другое объяснение внезапного пробуждения - считается, что проблемы со сном может провоцировать блокировка энергии ци в каком-то органе. По мнению китайских медиков, у здорового человека эта энергия свободно течет через тело.

Просыпаюсь в 3 часа ночи - эзотерика

По мнению эзотериков, иногда людей будит ночью ангел-хранитель, чтобы они могли проснуться и вовремя сделать что-то - спасти себя или других, чья жизнь от них зависит. Человека тоже якобы могли разбудить тогда, когда недоброжелатели завидовали ему или его близким и желали чего-то плохого.

Эзотерики утверждают, что пробуждение возможно якобы от чувства толчка в бок, прикосновения за плечо или голоса, который шепчет: "Вставай".

В момент пробуждения советуют поблагодарить ангела-хранителя, за то что он вас разбудил, и пожелать здоровья и счастья своим близким. Спящий человек считается беззащитным, а бодрствующий - под энергетической защитой, и ему намного труднее навредить.

Если вы проснулись в 2-3 часа ночи - примета

В случае пробуждения в интервале от 2 до 3 часов ночи, согласно примете, не стоит спешить просить кого-то о помощи насчет возникшей проблемы. В таком случае советуют обращаться к своему внутреннему голосу - якобы только интуиции может подсказать, как поступить правильно.

Если же человек неожиданно и несколько дней подряд просыпается ровно в 3 часа ночи, это значит, что ему кто-то пытается навредить с помощью черной магии - провести приворотный обряд или навести порчу.

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