Эксперт: в самолетах Каддафи могут быть украинские пилоты

Председатель правления - генеральный директор частной акционерной компании “Украинские вертолеты” Владимир ТКАЧЕНКО не исключает, что бывшие украинские военные летчики принимают участие в гражданском конфликте в Ливии.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН.

“К сожалению, наши летчики работают везде... Не исключено, что они работают в Ливии”, - сказал эксперт и объяснил, что условия жизни украинских офицеров и их семей в 90-х годах были крайне тяжелыми, неудовлетворительными.

Потому, по словам В.ТКАЧЕНКО, только в компании “Украинские вертолеты” работают 230 военнослужащих запаса, которые уволились из рядов Вооруженных сил Украины в относительно молодом возрасте и искали лучших условий труда в гражданской жизни.

“Поэтому, с одной стороны, конечно, досадно, что в “горячих точках” работают наши сограждане. Понять их можно. Оправдать – нет”, - отметил он.

По словам эксперта, “это как наркотик”. “Их всегда будет притягивать тот риск, те деньги. Поэтому я не исключаю, что в самолетах КАДДАФИ могут быть наши пилоты. Но я надеюсь, что в боевых действиях против мирного населения, я думаю, они участия не принимают”, - убежден В.ТКАЧЕНКО.