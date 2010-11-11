В детсаду Краматорска санстанция нашла газовую плиту 1935 года выпуска

В детском саду №11 в г. Краматорске Донецкой области комиссия городской санэпидемстанции запретила эксплуатацию бытовой газовой плиты 1935 года выпуска.

Об этом сообщила краматорская газета «Восточный проект».

В сообщении отмечается, что факт эксплуатации старой плиты был выявлен в ходе плановой проверки пищеблока детсада.

По словам главного врача городской СЭС Василия ГОНЧАРЕНКО, комиссия констатировала, что эксплуатируемое в детсаду оборудование крайне изношено. «Чтобы не было беды, вместе с инспекцией газовой безопасности мы приняли решение о запрете использования печи», - сказал В. ГОНЧАРЕНКО.

Комиссия решила пока не закрывать детсад, а управлению образования предоставила недельный срок на замену газового оборудования.

На чём сейчас готовят пищу малышам, ни санврач, ни начальник управления образования не сказали, отмечается в сообщении.