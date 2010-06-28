В зоопарке говорят, что информация о бесплатном входе - провокация

В Киевском зоопарке опровергают сообщения средств массовой информации о том, что сегодня якобы вход в зоопарк будет бесплатным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоопарка, вчера в ряде электронных CМИ неожиданно появилась информация о том, что столичный зоопарк в понедельник, 28 июня, будет работать бесплатно. Эта новость была подхвачена многими сетевыми изданиями, активно тиражировалась радиостанциями. Ее распространители ссылались на пресс-службу зоопарка, не потрудившись проверить, насколько она соответствует действительности.

При этом в пресс-службе отметили, что столичный зоопарк обычно вообще не работает по понедельникам, это – санитарный день и день отдыха для животных. Однако во время государственных праздников администрация зоопарка делает исключения, и зоопарк работает, несмотря на день недели в обычном рабочем режиме, чтобы дать возможность киевлянам интересно и с пользой провести выходной день. Именно об этом было проинформировано СМИ на веб-сайте зоопарка.

«О бесплатном входе речь не шла. Подобное заявление ни администрация, ни пресс-служба зоопарка не делали», - заявляют в зоопарке.

По мнению пресс-службы, появление информации о том, что в зоопарк в понедельник будут пускать бесплатно, да еще и со ссылкой на «пресс-службу КП «Киевский зоологический парк»» – сознательная провокация. «Цель ее очевидна – вызвать недовольство обманутых горожан, настроить жителей столицы против коллектива зоопарка», - отмечается в сообщении.

В зоопарке не исключают, что за этой провокацией стоят лица, которые уже предприняли не одну попытку «очернить зоопарк в глазах общественности». «Но если раньше жертвами недоброжелателей становились звери зоопарка и его сотрудники, то теперь пострадали и киевляне», - отмечает пресс-служба.

Администрация зоопарк приносит свои извинения людям, которые поверили неправдивым заявлениям и пришли сегодня в зоопарк, надеясь на бесплатный вход.

Администрация снова призывает СМИ более внимательно относится к информации, касающейся зоопарка.