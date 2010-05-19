Как крымская милиция расшифровала лозунг Януковича «Украина для людей»

Крымская милиция призывает граждан информировать ее о случаях взимания денег за вход на пляж.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

“Накануне наступающего летне-курортного сезона напоминаем гражданам о бдительности, - говорится в сообщении ОСО. - Ведь, к сожалению, не перевелись еще хитромудрые потомки Остапа Бендера в Крыму. Великий комбинатор знал целых 400 «сравнительно честных» способов отъема денег у граждан. Это качество литературного персонажа очень импонирует некоторым предпринимателям Южнобережья, особенно в начале лета. В частности, кое-кто из них давно взял на вооружение эпизод с взиманием денег за вход в Провал. Наверно, это обстоятельство вызвано тем, что раньше за вход на большинство пляжей в приморских городах бралась плата. Аналогия налицо. Однако лозунг “Украина для людей” (предвыборный лозунг кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН) предполагает, что крымское море и солнце должны быть для людей бесплатными”.

В связи с этим, “если вы столкнулись с фактом взимания денег за вход на пляж, мошенническими действиями, неправомерными действиями сотрудников милиции, другими правонарушениями - информируйте об этом сотрудников ОСО ГУМВД Украины в АР Крым по телефону в Симферополе: 556-285 с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00”, призывает ОСО ГУМВД Украины в Крыму.