Телеканал ищет добровольца на мумифицирование для телешоу

Британский телеканал Channel 4 запустил рекламную кампанию по поиску неизлечимо больных людей, которые добровольно согласятся быть мумифицированными после смерти для телешоу, сообщает Би-Би-Си.

В рамках телепроекта, идею которого предложила независимая продюсерская компания Fulcrum TV, будет проведено исследование тайны бальзамирования, применявшегося в Древнем Египте.

По словам исполнительного продюсера компании Ричарда БЕЛФИЛДА, тело мумифицированного добровольца может быть выставлено в одном из музеев, чтобы зрители могли более точно понять этот процесс, который в древности считался одним из способов достижения загробной жизни, сообщает РИА «Новости».

Однако если доброволец не будет найден, то проект, возможно, будет свернут, отмечает NEWSru.