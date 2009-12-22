«Рифмы в погонах!» - издан сборник стихов милиционеров

В Донецком юридическом институте издан сборник «Рифмы в погонах!», авторами которого выступили курсанты, офицеры и ветераны милицейского вуза.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, это уже третье издание подобного сборника. Стихотворные строки посвящены милицейской службе, друзьях и коллегам, в сборник также вошли лирические и патриотические произведения.

Всего в новом «милицейском сборнике» представлено поэтическое творчество двадцати авторов.

В УВД отметили, что книга увидела свет благодаря поддержке ректора института, полковника милиции Виктора БЕСЧАСТНОГО.