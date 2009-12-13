«Мисс Мира 2009» стала девушка из Гибралтара

"Мисс Гибралтар" в субботу стала обладательницей титула "Мисс Мира - 2009", передает Лента.русо ссылкой на AFP.

22-летняя специалист по кадрам Кайяне Алдорино (Kaiane Aldorino) обошла 111 других претенденток. На втором месте оказалась красавица из Мексики, а третье заняла представительница ЮАР, где и проходил конкурс.

Церемония была проведена с размахом и отражала местный африканский колорит. Между тем местные СМИ обрушились с критикой на власти Йоханнесбурга, которые потратили 12 миллионов долларов на организацию конкурса, но при этом не могут обеспечить простейшие нужды бедных слоев населения.

Впервые конкурс "Мисс Мира" прошел в 1951 году. Чаще всего титул завоевывали красавицы из Венесуэлы и Индии: представительницы этих двух стран выигрывали борьбу за корону по пять раз.