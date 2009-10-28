Шварценеггеру подарят бюст Путина

Британская Times пишет в среду о некоем российском скульпторе, который лепит бюст премьер-министра России Владимира Путина в качестве подарка губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

Скульптура изготавливается по заказу Федерации бодибилдинга и фитнеса России, которая собирается преподнести бюст российского премьера американскому политику. Бодибилдеры решили подарить бывшему «мистер Вселенная» бюст Путина, после того, как узнали, что Шварценеггер коллекционирует скульптуры. В коллекции губернатора уже есть бюсты Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.

Газета.ру