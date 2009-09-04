Первый в Украине чемпионат по рыбной ловле среди милиционеров

В Донецкой области впервые в Украине пройдет чемпионат по рыбной ловле среди работников милиции.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, чемпионат пройдет под девизом «Лучший досуг – рыбалка», и в нем также смогут принять участие члены семей работников милиции. Начнется чемпионат в ближайшие дни (точная дата уточняется), а продлится до конца сентября.

В облУВД уточнили, что первенство пройдет в три этапа. Первые два этапа пройдут в городах и районах области, а третий выявит победителей на уровне области.

Главной задачей соревнований является пропаганда содержательного отдыха. Рыбаков ждет приятный досуг, а призеров - поощрение и подарки, заверили в облуправлении УВД.