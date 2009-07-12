Археологи откопали интересную находку в сирийской пустыне

Группа швейцарских и сирийских археологов, ведущая раскопки в местечке Эль-Кум около расположенной в центре сирийской пустыни Пальмиры, обнаружила орудия, возраст которых составляет от 100 до 200 тысяч лет, сообщает сирийская газета "Ас-Саура".

Среди найденных артефактов, "тщательно обработанные" кремниевые орудия различной формы, подтверждающие, что наши предки умели ими пользоваться уже в те доисторические времена.

В предыдущие сезоны на месте раскопок были обнаружены кости обитавших в этих краях животных, в том числе льва, носорога, газели, дикого осла, страуса.

Но наиболее значимой находкой экспедиции стал скелет верблюда, размеры которого в два раза превышают размеры его современного сородича. Найденный скелет, говорится в сообщении, дает основание предположить, что верблюд является уроженцем здешних мест, а вовсе не "пришельцем", как полагали ранее.