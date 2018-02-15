В Швеции задержали бездомного с $750 тысячами, которий попрошайничал на вокзале

По данным правоохранителей, бездомный выпрашивал у прохожих деньги на билет.

Шведские полицейские задержали бездомного, при котором они обнаружили около 6 млн крон (примерно $750 тыс.).

Как сообщает The Sun, мужчина попался на железнодорожной и автобусной станции в городе Уппсала, примерно в 70 км от Стокгольма. По данным правоохранителей, бездомный выпрашивал у прохожих деньги на билет.

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Однако когда полицейские заинтересовались им и задержали, то из карманов мужчины буквально посыпались купюры. Речь идет о тысячах банкнот. Правоохранители признались, что никогда не сталкивались с такой ситуацией.

Газета пишет, что бездомный требовал деньги у прохожих в грубой форме, в том числе угрозами. Однако полиция задержала мужчину по подозрению в отмывании денег. Его обязали явиться в суд через несколько дней.