Делегация "ихтамнетов" из страны "404": соцсети отреагировали на открытие Олимпиады-2018 и появление на нем россиян

Спортсмены из РФ прошли под нейтральным флагом, что стало поводом для шуток в соцсетях.

В Пхенчхане (Южная Корея) прошла официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.

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Нашу команду в Корее будут представлять 33 атлета. Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Пидгрушная.

А вот сборная России не была допущена к Играм. Отдельные атлеты этой страны, которые получили право участия в Олимпиаде, прошли под Олимпийским флагом и в нейтральном статусе "Олимпийские атлеты России".

Соцсети уже отреагировали на церемонию открытия зимних ОИ-2018. Большинство пользователей троллит Россию, называя ее "страной 404":