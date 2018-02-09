Делегация "ихтамнетов" из страны "404": соцсети отреагировали на открытие Олимпиады-2018 и появление на нем россиян
18:19, 09 февраля 2018Курьёзы
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Спортсмены из РФ прошли под нейтральным флагом, что стало поводом для шуток в соцсетях.
В соцсетях шутят, что россияне выступают без флага и родины / Скриншот
В Пхенчхане (Южная Корея) прошла официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.
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Нашу команду в Корее будут представлять 33 атлета. Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Пидгрушная.
А вот сборная России не была допущена к Играм. Отдельные атлеты этой страны, которые получили право участия в Олимпиаде, прошли под Олимпийским флагом и в нейтральном статусе "Олимпийские атлеты России".
Соцсети уже отреагировали на церемонию открытия зимних ОИ-2018. Большинство пользователей троллит Россию, называя ее "страной 404":
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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018