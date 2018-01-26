Трампу предложили вместо картины украсить Белый дом золотым унитазом

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья попросили у музея Гуггенхайма в Бильбао одолжить им картину Винсента Ван Гога, однако кураторы предложили супругам позаимствовать золотой унитаз.

Об этом сообщает Washington Post.

По данным газеты, Дональд и Меланья Трамп планировали одолжить картину 1888 года «Пейзаж со снегом», чтобы украсить ей Белый дом. Кураторы музея в ответном письме предложили им работу современного художника Маурицио Кателлани под названием «Америка».

Скульптура представляет собой функционирующий унитаз из чистого золота. Критики отмечали, что скульптура является сатирой на избыток богатств в США.

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Как отмечает издание, среди президентов США принято украшать Овальный кабинет и другие помещения Белого дома произведениями искусства. Так, Смитсоновский музей в свое время одолжил Джону Кеннеди картину Эжена Делакруа, а предшественник Трампа на посту Барак Обама выбирал картины Марка Ротко и Джаспера Джонса.