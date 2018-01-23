В Саудовской Аравии верблюдиц сняли с конкурса красоты из-за ботокса

12 верблюдиц были дисквалифицированы с конкурса красоты, проходящего в Саудовской Аравии, из-за использования инъекций ботокса, передает arabianbusiness.com. Сообщается, что владельцы ввели филлеры в губы, щеки, головы и колени верблюдов, чтобы облагородить их внешность.

Читайте такжеВ ОАЭ движение на автостраде заблокировала пара любвеобильных верблюдов (видео)Как отмечается в сообщении организаторов, несмотря на активные реформы, бедуины Аравии направляют усилия на сохранения верблюдов, национальных символов страны.

Национальный фестиваль проходит в течение месяца. В него, в частности, включены верблюжьи бега с призовым фондом US$ 57 млн.