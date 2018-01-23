В Саудовской Аравии верблюдиц сняли с конкурса красоты из-за ботокса
13:42, 23 января 2018Курьёзы
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В Саудовской Аравии верблюдиц дисквалифицировали с конкурса красоты из-за ботокса.
Иллюстрация REUTERS
12 верблюдиц были дисквалифицированы с конкурса красоты, проходящего в Саудовской Аравии, из-за использования инъекций ботокса, передает arabianbusiness.com. Сообщается, что владельцы ввели филлеры в губы, щеки, головы и колени верблюдов, чтобы облагородить их внешность.
Читайте такжеВ ОАЭ движение на автостраде заблокировала пара любвеобильных верблюдов (видео)Как отмечается в сообщении организаторов, несмотря на активные реформы, бедуины Аравии направляют усилия на сохранения верблюдов, национальных символов страны.
Национальный фестиваль проходит в течение месяца. В него, в частности, включены верблюжьи бега с призовым фондом US$ 57 млн.
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