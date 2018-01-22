Вот это замело: Кривой Рог заполонили снеговики (видео)

Кривой Рог накануне заполонили снеговики. Они там повсюду - во дворах домов, остановках и даже на авто и деревьях.

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Фигуры разной формы и размеров. Жители объясняют такую креативность тем, что просто соскучились по снегу. С начала зимы в городе его не было.

И этими выходными замело так, что снежный покров местами достигал полуметра в высоту.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Луцке парни примостили снеговика на капот автомобиля и ездили по городу.