Вот это замело: Кривой Рог заполонили снеговики (видео)
10:25, 22 января 2018Курьёзы
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Люди наперегонки бросились лепить снеговиков и хвастаться фото в социальных сетях.
Кривой Рог заполонили снеговики
Кривой Рог накануне заполонили снеговики. Они там повсюду - во дворах домов, остановках и даже на авто и деревьях.
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Фигуры разной формы и размеров. Жители объясняют такую креативность тем, что просто соскучились по снегу. С начала зимы в городе его не было.
И этими выходными замело так, что снежный покров местами достигал полуметра в высоту.
Как сообщал УНИАН, в декабре в Луцке парни примостили снеговика на капот автомобиля и ездили по городу.
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