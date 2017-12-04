В Луцке снеговик покатался на авто по городу (фото)
09:03, 04 декабря 2017Курьёзы
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В Луцке парни пристроили снеговика на капот машины и катались по городу.
В Луцке ребята поставили снеговика на капот автомобиля и ездили по городу. Это произошло в ночь на 4 декабря.
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Автомобиль, в котором находились несколько ребят, ехал медленно, а зафиксировали его на проспекте Победы, сообщили очевидцы ВолиньPost.
Пассажир и водитель вышли из машины, приложили к снеговику "стройматериалы" и двинулись дальше.
Как сообщал УНИАН, жительница столицы Турции попыталась разрушить установленного на одной из улиц снеговика, который ей чем-то не понравился, однако пострадала сама.
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